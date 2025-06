L' affitto non pagato lo sfratto e il contrattacco vincente | Fabregas e la strana storia della casa in Ticino

Un affitto non pagato diventa il protagonista di una vicenda intrigante, tra scontri legali e colpi di scena. Fabrégas, finito nel mirino dell’Inter e al centro di un giallo ticinese, dimostra come anche le storie di cronaca possano riscrivere le regole del gioco. E questa è solo l’inizio di un racconto che tiene tutti col fiato sospeso…

Il tecnico nel mirino dell'Inter finì al centro di una vicenda di cronaca per non aver pagato in tempo l'affitto della sua abitazione a Bissone, in Svizzera. E non è ancora finita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'affitto non pagato, lo sfratto e il contrattacco vincente: Fabregas e la strana storia della casa in Ticino

