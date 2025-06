L’addio del tecnico nerazzurro La passione finita e il grande choc

L'addio di Simone Inzaghi segna un capitolo cruciale per l'Inter, in un periodo di rapidi cambiamenti nel panorama calcistico italiano. Dopo quattro stagioni intense, la passione si è affievolita, evidenziando come anche le storie d'amore più forti possano giungere al termine. Con un club in cerca di nuova identità e ambizioni, la prossima scelta del tecnico sarà determinante per il futuro nerazzurro. Chi prenderà le redini in questo momento di transizione?

Se stiamo insieme ci sarà un perché, cantava Riccardo Cocciante. Ecco, l’Inter e Simone Inzaghi non ce l’avevano più, un motivo per restare uniti. Francamente, da tifoso nerazzurro quale sono sarei stato sorpreso da un diverso epilogo: quattro stagioni di battaglie e di vittorie, ma anche di sconfitte talvolta forse evitabili!, avevano consumato il fuoco della passione. E ci sta. Aggiungo che è troppo facile fare i conti con il portafoglio degli altri: i sauditi avanzano offerte economicamente irrinunciabili, ce lo aveva già fatto capire l’addio brusco di Mancini alla Nazionale. Altra cosa è la dimensione professionale: frega qualcosa a qualcuno dei gol che Cristiano Ronaldo continua a segnare tra Gedda e Riad? Beh, credo di no (e il Mancio dal deserto è scappato in fretta, un bel po’ più ricco ma di sicuro meno felice). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’addio del tecnico nerazzurro. La passione finita e il grande choc

