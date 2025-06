L' addio al pasticciere Santo Re la sorella | Chiediamo alle istituzioni giustizia e certezza della pena

Un dolore profondo scuote la comunità: alla cerimonia funebre di Santo Re, il pasticciere tragicamente scomparso, la sorella ha lanciato un appello acceso alle istituzioni. Con parole cariche di speranza e rabbia, chiede giustizia, certezza della pena e azioni rapide per garantire la sicurezza di tutti, senza distinzione di colore o zona. È un grido che va oltre il dolore personale, diventando una richiesta di cambiamento urgente e condiviso.

"A nome di Santo chiediamo alle istituzioni giustizia, certezza della pena e azioni immediate per la sicurezza di tutti i cittadini, che non ha colore né zone politiche". Lo ha detto, tra le lacrime, leggendo un messaggio ai funerali di Santo Re, la sorella del pasticciere trentenne del noto bar.