L’addio a Martina Carbonaro ad Afragola in migliaia ai funerali della 14enne vittima di femminicidio

Oggi, ad Afragola, si svolgono i funerali di Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata dal femminicidio. In un contesto in cui la violenza di genere continua a crescere, la città si riunisce in un abbraccio collettivo per onorare la memoria di questa ragazza di soli 14 anni. Un momento di lutto che invita a riflettere e a combattere contro una piaga sociale sempre più urgente.

Ad Afragola è il giorno dei funerali di Martina Carbonaro, giovane vittima di femminicidio: la città si stringe attorno alla famiglia della 14enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Come perdere una figlia”: il commovente addio della docente a Martina, la 14enne uccisa ad Afragola - In un intenso e toccante tributo, la docente di Martina, una quattordicenne tragicamente uccisa ad Afragola, condivide i ricordi di momenti leggeri e affettuosi trascorsi insieme.

Segui queste discussioni su X

#Afragola - Si ferma per Martina: domani i funerali nella Basilica di Sant’Antonio #Cronaca #Martina #Addio #Lutto #Funerali #Dolore #Ricordo #NanoTV Tweet live su X