L' accoglienza dei migranti a Caivano | l' evento al Castello medievale

Il 5 giugno 2025, il Castello Medievale di Caivano diventa il palcoscenico di un evento straordinario, dedicato all’accoglienza dei migranti. Un'occasione unica per scoprire come questa città, nonostante le sfide quotidiane, riesca a mostrare calore e solidarietà. Unisciti a noi dalle 16:30 alle 18:30 per celebrare l'incontro tra culture e il potere dell'umanità, in un'atmosfera ricca di storia e speranza.

Raccontare quanto la città di Caivano sia capace di accogliere nonostante le tante difficoltà che affrontano i suoi abitanti. È questo l’obiettivo dell’evento organizzato per il 5 giugno 2025, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso il suggestivo Castello Medievale di Caivano, in piazza Cesare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'accoglienza dei migranti a Caivano: l'evento al Castello medievale

