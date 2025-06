L' Accademia Libera Natura & Cultura festeggia 25 anni | presentato il Festival Arte & Musica

L’Accademia Libera Natura e Cultura festeggia 25 anni di passione con il Festival Arte & Musica, un evento che celebra la bellezza della cultura nei tesori della Val di Cecina. Dal 8 giugno al 12 settembre, i pittoreschi borghi diventeranno palcoscenico per melodie che spaziano dalla musica classica al jazz. Un’opportunità imperdibile per riscoprire l’armonia tra arte e natura, immersi in un’atmosfera incantevole. Non perdere questa celebrazione unica!

La nuova edizione del Festival Arte & Musica realizzato dall’Accademia Libera Natura e Cultura è pronta a prendere il via: dal 8 giugno al 12 settembre, i suggestivi borghi della Val di Cecina ospiteranno un programma unico che intreccia musica classica, jazz, tango, performance d’autore e mostre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - L'Accademia Libera Natura & Cultura festeggia 25 anni: presentato il Festival Arte & Musica

