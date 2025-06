Labubu mania a Milano | tutti in coda per acquistare il peluche

La Labubu mania conquista Milano! Con l'apertura di un nuovo pop-up store alla Rinascente in piazza Duomo, il fenomeno dei peluche di Pop Mart è diventato un vero must-have per i collezionisti e non solo. Le lunghe code testimoniano quanto questi adorabili pupazzi stiano catturando il cuore di grandi e piccini, riflettendo un trend più ampio: la ricerca di gioia e leggerezza nel nostro quotidiano. Chi non vorrebbe un po' di Labubu nella propria vita?

Dopo il grande successo del primo punto vendita in Corso Buenos Aires, Pop Mart raddoppia la sua presenza a Milano con un nuovo pop-up store alla Rinascente in piazza Duomo. Centinaia le persone in coda da ieri, alcuni anche dalla notte di lunedì, per acquistare i peluche Labubu che stanno spopolando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Labubu mania a Milano: tutti in coda per acquistare il peluche

