Laboratorio contro l' inquinamento da plastiche ad Arezzo il primo museo delle arti umide

In un mondo sempre più sommerso dalla plastica, Arezzo lancia un messaggio di speranza e innovazione con il primo Museo delle Arti Umide. Questa iniziativa, sostenuta dal Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, non è solo un'esposizione, ma un laboratorio attivo contro l'inquinamento. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, scopri come arte e sostenibilità si fondono per ridisegnare il nostro rapporto con la natura.

Il primo Museo delle Arti Umide, nato alla periferia di Arezzo e sostenuto dal Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno in collaborazione con le realtà territoriali delle frazioni di Chiassa e Tergozzano, è la concreta immagine scelta da Anbi per la Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 Giugno):

