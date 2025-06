La vera storia del machiavellico calcio d’inizio del PSG contro l’Inter | non era una spacconata

Il calcio di oggi è un campo di battaglia strategico, e Luis Enrique ne è il maestro. Il suo audace piano d'inizio partita contro l'Inter non è soltanto spettacolo, ma una vera e propria lezione di astuzia. Un approccio già visto in semifinale contro l'Arsenal, dimostrando come la mente possa superare la forza. Questo match ci ricorda che, nel calcio, la genialità tattica può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Chi sarà il prossimo a cadere nella trappola?

Luis Enrique ha teso una trappola nella quale è caduta anche l'Inter. Non era la prima volta che aveva proposto una soluzione del genere, utilizzando quell'insolito approccio anche in altre occasioni della stagione, compresa la semifinale di Coppa vinta contro l'Arsenal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

