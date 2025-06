La vera rivoluzione è cambiare prospettiva

La vera rivoluzione è cambiare prospettiva! In un'era in cui il riconoscimento individuale spesso sovrasta il lavoro di squadra, la recente cerimonia di premiazione nel settore della ristorazione ci invita a riflettere. Uomini e donne in giacche bianche salgono sul podio non solo per il loro talento, ma per un impegno collettivo. È tempo di celebrare l'unità: il futuro della gastronomia è fatto di sinergia e collaborazione!

Un podio, uomini e donne con giacche bianche che salgono a ritirare un premio, un grazie detto genericamente: «A tutti coloro che hanno contribuito al successo del ristorante. a tutti i ragazzi che lavorano ogni giorno duramente». La kermesse dei premi, la giostra dei riconoscimenti si conclude così, con una sintesi personale e forse individualistica della passione, fatica e impegno collettivi che stanno, sempre, dietro il successo di un’attività commerciale e nello specifico di un ristorante. Quante volte ci è capitato di andare a mangiare in un quel locale famoso e conosciuto per il nome dello chef? Sempre, non mentiamo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La vera rivoluzione è cambiare prospettiva

