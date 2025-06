La vera livella – Se ognuno vivesse ogni vita?

Immagina se tutti potessimo vivere ogni vita, comprendendo l'essenza profonda dell'altro. In un’epoca in cui empatia e connessione sono più vitali che mai, la ricerca del nostro "io invisibile" diventa fondamentale. La vera livella ci invita a riflettere su cosa ci unisce oltre le differenze. E tu, quanto sei disposto a esplorare questa dimensione misteriosa? Scopri di più e lasciati ispirare da ciò che ci rende umani.

C’è chi la chiama anima, chi preferisce parlare di coscienza, chi la definisce spirito, chi energia. C’è anche chi rifiuta ogni nome, per non rinchiudere in una parola ciò che, forse, appartiene all’invisibile. Eppure, qualcosa ci abita. Ognuno di noi lo percepisce almeno una volta nella vita: un moto interiore che non si lascia spiegare, un’intuizione che non viene dalla logica, una voce silenziosa che ci orienta come una bussola. A volte la chiamiamo istinto, a volte amore, a volte coscienza. Altre volte, semplicemente, non sappiamo come chiamarla. È come la direzione della rondine: nessuno gliela insegna, ma c’è. 🔗 Leggi su Lortica.it