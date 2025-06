La Ue accelera sull’euro digitale per colpa di Trump La Bce vuole chiudere nel 2028 ma a Strasburgo la destra frena

L'Unione Europea sta accelerando sul progetto dell'euro digitale, una mossa che risponde direttamente al ritorno di Trump alla Casa Bianca e alle crescenti tensioni globali. La BCE punta a completare il progetto entro il 2028, ma le forze di destra a Strasburgo frenano. Questo scenario mette in luce l'importanza della digitalizzazione nel contesto geopolitico attuale. Riuscirà l'Europa a rimanere competitiva in un mondo sempre più connesso?

Ci è voluto lo scossone diplomatico, commerciale ed economico causato dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca per convincere l’Unione europea ad accelerare sul progetto dell’ euro digitale. Lo scorso anno, poco prima delle elezioni europee di giugno, l’iter legislativo che avrebbe dovuto accompagnare la nascita della nuova valuta elettronica sembrava essersi arenato. Il Parlamento europeo aveva rimandato la questione alla nuova legislatura, dove i lavori sono ripresi ma a un ritmo piuttosto blando. Tanto che finora a rallentare lo sviluppo dell’intero progetto non è stata la Banca centrale europea, che prosegue spedita nel suo iter progettuale, quanto il lavoro parallelo che deve svolgere il Parlamento europeo, dove gli eurodeputati non si sono ancora messi d’accordo per arrivare a un quadro definito di regole. 🔗 Leggi su Open.online

