La tv arriva in Brianza | ecco lo spot che ha come cornice la storica villa

La Brianza si tinge di colori vivaci con il nuovo spot TV girato nella storica villa Zari! Un’ode alla freschezza e all’autenticità, che colpisce nel segno grazie a uno scenario affascinante. In un'epoca in cui il territorio torna protagonista nelle narrazioni pubblicitarie, questo spot mette in luce non solo la bellezza dei luoghi, ma anche l'essenza di un movimento verso il locale. Non perdere l’occasione di scoprire questo angolo di magia!

Le videocamere erano entrate in azione lo scorso aprile, attirando l'attenzione di molti cittadini. Oggi, il velo di mistero che avvolgeva lo spot girato all'interno di villa Zari a Bovisio Masciago è finalmente stato scoperto: "Fresca. Vivace. L'arancia brilla nella brezza del mare e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La tv arriva in Brianza: ecco lo spot che ha come cornice la storica villa

