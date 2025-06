La truffa su Amazon sconti incredibili su attrezzi agricoli | sul conto falso 70mila euro in poche ore

Un allerta per chi acquista online: una truffa su Amazon ha colpito duramente, con sconti strabilianti su attrezzi agricoli che hanno attirato vittime ignare. In poche ore, una truffatrice ha incassato 70mila euro prima di sfuggire alle autorità. La condanna a due anni e mezzo è solo la punta dell'iceberg in un fenomeno crescente di frodi online. Fai attenzione, la tua sicurezza è fondamentale!

Una truffatrice ha intascato 70mila euro e poi è sparita nel nulla. Ieri è stata condannata a due anni e mezzo con l'accusa di truffa in concorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Segui queste discussioni su X

Poco fa mi è arrivato il seguente SMS. Mi pare un evidente tentativo di phishing - confermato dal fatto che nessuno dei due numeri trova riscontri in rete - che ho prontamente segnalato a Nexi. Qualcuno di voi ne ha ricevuto di simili? Tweet live su X

“Le querce non fanno limoni” Rizzoli, 3º nei BEST SELLER E 1° NELLA NARRATIVA STORICA Grazie! In libreria o qui https://amazon.it/querce-non-fanno-limoni/dp/881716190X/ref=zg_m_bs_g_books_m_sccl_3/257-4464621-4224200?psc=1… Tweet live su X

Leggete... Leone Dilernia: Sei un ammiratore di #Bezos e di #amazon? Oggi ti spiego una delle più grandi truffe demoniache del secolo, mettiti comodo. Amazon è stata una truffa progettata a tavolino dall'élite globalista Progettata per ridurre sul lastrico milion Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Amazon, clienti raggirati con iban fasulli e prezzi scontati: nei guai la 51enne Katia Moriconi. Così funzionava la truffa

Secondo ilmessaggero.it: Un sistema semplice quanto efficace: proporre la vendita di articoli di vario genere su Amazon a prezzi stracciati, intascare decine di migliaia di euro e poi far sparire i soldi lasciando ...

Truffe online Amazon: allerta per la Festa delle Offerte Prime

Da msn.com: La Festa delle Offerte Prime si avvicina, portando con sé la promessa di sconti incredibili ... tipo di truffa. Molti truffatori inviano messaggi che fingono di provenire da Amazon, invitando ...

TRUFFA DEL PACCO AMAZON. COME FUNZIONA E COME DIFENDERSI

Come scrive euroconsumatori.eu: Tra queste, la truffa del pacco Amazon è una delle più diffuse e pericolose ... promettendo pacchi omaggio, sconti incredibili o concorsi a premi legati ad Amazon. Chiamate telefoniche: In alcuni casi ...