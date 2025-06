La tragedia nei campi i sindacati | Operaio morto in totale solitudine Sicurezza sul lavoro diventi priorità

La tragedia nei campi ci ricorda quanto sia fondamentale mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto. I sindacati, dopo la morte di un operaio di 38 anni, chiedono a gran voce un cambio di rotta urgente. La solitudine in cui si è trovato non deve ripetersi. È un appello a tutti noi: la vita di chi lavora è un valore da proteggere. La sicurezza non è solo un obbligo, ma un dovere collettivo.

I sindacati prendono posizione a seguito del tragico infortunio sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne tra Solarolo e Castel Bolognese in cui ha perso la vita un operaio di 38 anni albanese ma da tempo residente nel Ravennate, morto, come sottolineano Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil.

Tragedia in un'azienda agricola: operaio di 38 anni trovato morto nei campi - Un'altra vita spezzata sul lavoro: un tragico infortunio ha portato via un operaio di 38 anni in un'azienda agricola tra Solarolo e Castel Bolognese.

