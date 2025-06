La tomba di Lenin, l'opera di David Remnick, è un viaggio affascinante attraverso gli ultimi albori dell'Unione Sovietica. Racconta non solo la vita di un leader controverso, ma anche la metamorfosi di un’intera nazione. In un periodo in cui il mondo osserva con interesse le nuove sfide della Russia, riscoprire quelle pagine significa comprendere le radici di molte delle tensioni attuali. Un invito imperdibile a riflettere sulla storia e sul presente.

David Remnick, oggi direttore del New Yorker, ha passato dieci anni al Washington Post, iniziando coprendo il football per poi esser spedito negli anni Ottanta a Mosca come corrispondente. Ha imparato il russo, e ha vissuto in prima persona gli ultimi anni dell’impero sovietico, mettendo poi tutto in un corposo libro, , che nel 1994 ha vinto il Pulitzer e che ora Settecolori pubblica – finalmente! – in italiano, nella traduzione di K. Bagnoli. L’uscita arriva proprio nei giorni in cui appare la notizia di una nuova statua di Stalin nella metro della capitale russa, giorni in cui il putinismo sembra contenere l’eco degli orrori perpetuati nei decenni dal dittatore georgiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it