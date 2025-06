La telecamera Wi-Fi che traccia i movimenti | sconto del 10% solo per poco!

Proteggi la tua casa con stile e tecnologia avanzata senza spendere una fortuna! La telecamera Wi-Fi EZVIZ C6N, con funzione di tracciamento dei movimenti, ti offre sicurezza e tranquillità in un solo dispositivo. Approfitta subito dello sconto del 10% e rendi il monitoraggio domestico semplice e efficace. Ma affrettati: questa offerta speciale è valida solo per poco tempo!

Scopri come rendere la tua casa più sicura con un dispositivo che combina tecnologia avanzata e semplicità d'uso: la telecamera Wi-Fi EZVIZ C6N, un'opzione completa per la videosorveglianza domestica. Disponibile a 44,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino, questa soluzione si distingue per il suo equilibrio tra qualità e accessibilità. Il pacchetto include due telecamere. Ricca di funzioni, per monitorare la tua casa 247. Tra i punti di forza principali della telecamera EZVIZ C6N troviamo la capacità di monitoraggio a 360 gradi, che consente una visione completa degli ambienti interni grazie alla rotazione orizzontale e verticale.

