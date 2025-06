La superstar di Barcellona crede che Xabi Alonso renderà il Real Madrid pericoloso

Robert Lewandowski lancia un chiaro avvertimento: il Real Madrid con Xabi Alonso in panchina potrebbe diventare una vera minaccia. Dopo aver condiviso il campo con lui al Bayern Monaco, l'attaccante del Barcellona riconosce le potenzialità del nuovo mister. Questo mette in luce un trend affascinante nel calcio: gli allenatori ex campioni stanno riscrivendo le regole del gioco. Pronti a vedere come si evolverà questa rivalità?

2025-06-03 15:05:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski crede che il Real Madrid sarà “pericoloso” la prossima stagione sotto il nuovo boss Xabi Alonso. Lewandowski ha giocato con Alonso al Bayern Monaco e sapeva che un giorno avrebbe fatto il passaggio da giocatore all’allenatore. E dopo aver seguito i suoi progressi a Bayer Leverkusen, Lewandowski crede che lo spagnolo trasformerà le fortune di Madrid dopo una stagione senza trofei sotto il Carlo Ancelotti ormai diviso. Ha detto a Mundo Deportivo: “Penso che Xabi Alonso, per tutto ciò che ha fatto al Real Madrid, è qualcosa che non ha parole, perché ha vinto la Champions League molte volte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

