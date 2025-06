La strada

Oggi su Il Fatto Quotidiano, la vignetta “La strada” riflette con ironia e sagacia sulle sfide attuali legate alla guerra e al riarmo. In un momento storico in cui la satira politica diventa una voce fondamentale per interpretare il nostro tempo, questa opera invita a riflettere su ciò che davvero conta. Scoprirete come l’umorismo possa essere un’arma potente contro l'assurdità della realtà! Non perdetevela!

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #guerra #riarmo #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La strada

