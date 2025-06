La storia dell’arte dai banchi di scuola | ritorna a vivere il miracolo della mula

La storia dell'arte dai banchi di scuola torna a vivere, riscoprendo un capolavoro che ha attraversato i secoli. Gli studenti delle classi 4A e 5A del liceo artistico Edgardo Simone di Brindisi hanno dato vita a una straordinaria ricostruzione de "Il miracolo della mula di Sant'Antonio", un dipinto scomparso misteriosamente decenni fa. Un progetto che non solo celebra la passione per l'arte, ma anche il potere rigenerativo dell'apprendimento e della creatività. La...

BRINDISI - Dopo due anni di intenso lavoro, gli studenti delle classi 4A e 5A del liceo artistico Edgardo Simone, indirizzi Arti figurative e Architettura, hanno ricreato "Il miracolo della mula di Sant'Antonio", un dipinto settecentesco misteriosamente scomparso circa quarant'anni fa.

