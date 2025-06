La star di Hollywood nata il 4 giugno 1975 fonde grinta e coraggio con una femminilità accogliente

Angelina Jolie si prepara a vestire i panni della leggendaria Maria Callas, un ruolo che non rappresenta solo una sfida professionale, ma un viaggio emozionante nel mondo dell’arte e della resilienza. La sua grinta, unita a una femminilità avvolgente, rispecchia il trend attuale: donne forti che affrontano il loro destino con coraggio e passione. Non perdere l’occasione di scoprire come questa interpretazione possa ispirarti nella tua vita quotidiana!

«D arò tutto quello che posso per affrontare la sfida e ricoprire il ruolo complesso della Callas». Bastano queste parole per cogliere la grinta di Angelina Jolie, Gemelli ascendente Cancro rafforzata dalla presenza di una Luna combattiva in Ariete congiunta a Marte e a Giove, che si traduce in una volontà esplosiva. «Non c’è vita lontano dal palco». Il trailer di “Maria” con Angelina Jolie nei panni della Callas X Leggi anche › “Maria” di Pablo Larraín: la recensione di Paolo Mereghetti del film con Angelina Jolie Per l’attrice americana interpretare Maria diretta dal regista cileno Pablo Larraín è diventata una terapia per sbloccare il lato emotivo dentro di sé e scrollarsi di dosso la paura di fallire. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La star di Hollywood, nata il 4 giugno 1975, fonde grinta e coraggio con una femminilità accogliente

