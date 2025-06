La spiaggia segreta dell’Isola | giri l’angolo e trovi un angolo silenzioso con acqua limpidissima | La conoscono solo i locali e provano da sempre a tenerla nascosta

Scopri il segreto di Cala Croce, un angolo nascosto a Lampedusa dove l'acqua limpidissima abbraccia una spiaggia dorata. Questo paradiso, custodito gelosamente dai locali, è una testimonianza della bellezza incontaminata dell'arcipelago delle Pelagie. In un'epoca in cui la ricerca di luoghi autentici è un trend crescente, Cala Croce è la risposta perfetta per chi desidera vivere un'esperienza indimenticabile. Non lasciarti sfuggire l'occasione di perderti in

Un angolo di paradiso tra mare cristallino e spiaggia dorata, si trova su un’isola magica nell’arcipelago delle Pelagie. Tra le meraviglie che rendono Lampedusa una destinazione di fama mondiale, Cala Croce occupa un posto speciale. Si tratta di una delle baie più suggestive dell’isola, un luogo dove la natura sembra essersi espressa con pennellate di luce e colore. Questo angolo di paradiso si svela in tutta la sua bellezza a chi sceglie di esplorare la costa sud dell’isola più estesa dell’arcipelago delle Pelagie. Qui il mare assume tonalità che spaziano dal turchese al blu profondo, mentre la sabbia candida riflette ogni raggio di sole. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

