La sindaca di Genova Silvia Salis a TPI | Il campo progressista unito?può vincere ovunque

Nel cuore di Genova, la sindaca Silvia Salis lancia un messaggio di speranza e unità: il campo progressista potrebbe conquistare ogni angolo del Paese. La politica riflette la società, con le sue sfumature e contraddizioni, amplificate dai media. Con una visione chiara e determinata, Salis invita a guardare oltre le divisioni, dimostrando che uniti possiamo costruire un futuro più giusto e inclusivo. È il momento di credere nel cambiamento.

«La politica è lo specchio del Paese, quindi in questo ambiente quello incontri che incontri nel resto della società, amplificato dal fatto che nella politica c'è una dimensione mediatica. Chiaramente se un amministratore delegato fa una battuta è un conto, se la fa un senatore è un altro. Niente di diverso da quello che ho incontrato nella mia vita in altri settori, in tutti gli altri settori, nessuno escluso». L'ex atleta che ha restituito il capoluogo della Liguria alla sinistra si racconta in un'intervista a tutto tondo a TPI. Silvia Salis, sindaca o sindaco? «Sindaca va benissimo, se possibile, però se qualcuno dice "sindaco" non mi offendo».