La Serie A si atteggia ma la Ligue 1 la guarda dall’alto in basso ormai So Foot

La Serie A si è sempre vantata del suo prestigio, ma quest’anno la Ligue 1 ha alzato il sopracciglio, osservando dall’alto i suoi rivali italiani. Con una stagione già segnata da delusioni, il pezzo di So Foot svela un’analisi cruda: l'Italia, parte dei Big Four, si trova a bocca asciutta in campo europeo. Scopriamo insieme come e perché il calcio tricolore sta vivendo un momento di grande difficoltà.

T’attigge e t’amarigge, ma te canosceno a Parigi? Che è più o meno il senso del pezzo che So Foot dedica alla Serie A. Senso esplicitato molto meglio dal sommario: “ L’Italia si vanta di far parte dei Big Four, ma quest’anno non ha vinto nemmeno un trofeo europeo, nonostante otto club in gara. Peggio ancora, ha subito un’umiliazione storica nella finale di Champions League. La lezione è chiara: la Serie A è indietro rispetto alla Ligue 1 e farebbe bene a rivalutare la propria posizione per recuperare”. Capito? Basta sto senso di superiorità, scrive la rivista francese. La finale di Champions, secondo So Foot “ha confermato ciò che già sapevamo: il calcio francese non ha nulla da invidiare a quello italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Serie A si atteggia, ma la Ligue 1 la guarda dall’alto in basso ormai (So Foot)

Segui queste discussioni su X

“La vittoria del candidato conservatore polacco apre una serie di problemi dall’atteggiamento su #Ucraina al commercio è molto lontano anche accordo su #Gaza in Italia ci si divide su annuncio di #Meloni sul referendum questa è @24Mattino io sono @simo Tweet live su X

#FlashAzioni Chiusura in moderato calo per Wall Street: gli investitori sembrano assumere un atteggiamento di attesa in vista di nuovi temi. L’S&P500 interrompe, così, la serie positiva di 6 sedute consecutive in positivo https://intesasanpaolo.prodottiequota Tweet live su X