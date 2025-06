La scuola di danza ' More Dance Studios' in scena al Parravano

Preparati a lasciarti trasportare dal ritmo e dalla passione: la scuola di danza More Dance Studios si accende sul palco del Teatro Parravano di Caserta, sabato 7 giugno alle 18.30. Un evento imperdibile che promette emozioni coinvolgenti, con coreografie sorprendenti e talenti emergenti pronti a conquistare il pubblico. Non perdere questa festa di danza e creatività, perché la magia si crea anche grazie a te!

