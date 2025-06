La scritta All eyes on Gaza si accende su Palazzo Marino Presidio con poesie e musica

La facciata di Palazzo Marino si è trasformata in un potente schermo di speranza e solidarietà, con la scritta "All eyes on Gaza" che ha illuminato la cielo milanese. Un presidio emozionante, accompagnato da poesie e musica, ha richiamato l’attenzione pubblica sulle sofferenze e le speranze di Gaza. È un gesto che invita tutti noi a riflettere e a non distogliere lo sguardo di fronte alle crisi umanitarie globali.

La scritta "All eyes on Gaza", "tutti gli occhi su Gaza", ha illuminato mercoledì sera la facciata posteriore di Palazzo Marino per alcune ore a partire dalle nove e mezza, come richiesto dall'ordine del giorno presentato da Francesca Cucchiara (Europa Verde) e approvato con i voti di quasi tutta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La scritta "All eyes on Gaza" si accende su Palazzo Marino. Presidio con poesie e musica

Scopri altri approfondimenti

Illuminare Palazzo Marino con scritta “All eyes on Gaza”, la mozione in Consiglio Comunale: “Un appello a non distogliere lo sguardo” - Milano, 12 maggio 2025 – Oggi il Consiglio Comunale si riunirà per discutere una mozione che propone di illuminare Palazzo Marino con la scritta

Segui queste discussioni su X

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, esprime sconcerto per la decisione, adottata dalla Giunta del Comune di Milano, di illuminare la facciata di Palazzo Marino con la scritta “All eyes on Gaza”. https://buff.ly/FelENur Tweet live su X

La scritta “All eyes on Gaza” illuminerà Palazzo Marino per dire basta alle bombe sulla Striscia https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/05/26/news/scritta_all_eyes_on_gaza_palazzo_marino_dire_basta_bombe_striscia-424630861/?ref=twhl… Tweet live su X