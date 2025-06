La scalinata si tinge dei colori della bandiera della Palestina | il gesto di solidarietà delle donne di Orgosolo

In un gesto di forte solidarietà, le donne di Orgosolo hanno colorato la scalinata di piazza Gramsci con i colori della bandiera palestinese. Questo atto simbolico si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione per i diritti umani. La scritta "Palestina libera" non è solo un richiamo all'azione, ma anche un invito a riflettere sul potere della comunità nel farsi sentire. Un messaggio che risonerà ben oltre i confini del Nuorese.

A Orgosolo, in provincia di Nuoro, la gradinata di piazza Gramsci è stata dipinta con i colori della bandiera palestinese e la scritta “Palestina libera”. A rivendicare l’iniziativa è stato un gruppo di donne del paese del Nuorese che ha voluto così esprimere l’indignazione per le morti nella Striscia di Gaza. L’azione era stata annunciata al Comune con una lettera. Lila Sanna, artista e muralista locale, è l’ideatrice dell’iniziativa: “Noi lo abbiamo fatto per essere vicino alle persone che soffrono”, ha detto all’agenzia Ansa. La muralista ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione di tutte le donne del paese: “E comunque io ho fatto la proposta, ma la realizzazione è stata di tutte, la collaborazione è stata completa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La scalinata si tinge dei colori della bandiera della Palestina: il gesto di solidarietà delle donne di Orgosolo

Segui queste discussioni su X

++ DONNE DI ORGOSOLO DIPINGONO LA SCALINATA CON I COLORI DELLA PALESTINA ++ + https://f.mtr.cool/cwgvauqxfc #orgosolo #ogginuoro Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una scalinata dipinta con i colori della Palestina: il potente gesto delle donne di Orgosolo per dire basta al massacro

Come scrive greenme.it: Le donne di Orgosolo (Nuoro) hanno dipinto una scalinata con i colori della bandiera palestinese per dire basta al genocidio.

Una gradinata di Orgosolo si tinge dei colori della Palestina

Riporta msn.com: (ANSA) - ORGOSOLO, 02 GIU - La gradinata di piazza Gramsci, a Orgosolo, nel Nuorese, si tinge dei colori della bandiera della Palestina. Rosso, nero, bianco e verde e una scritta: "Palestina Libera".

A Orgosolo una scalinata per Gaza: colori, simboli e un messaggio che grida giustizia

Lo riporta vistanet.it: Nei giorni scorsi, a Orgosolo è comparsa una nuova opera dall’alto valore sociale e morale. Ma stavolta non si tratta di uno dei celebri murales cittadini: ad attirare l’attenzione è una scalinata int ...