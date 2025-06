La satira irriverente del pupazzo Sergio e gli occhiali che prendevano vita | addio a Pietro Ghislandi attore e ventriloquo

È un giorno triste per il mondo dello spettacolo: Pietro Ghislandi, il geniale ventriloquo che ha fatto ridere generazioni con il suo pupazzo Sergio, ci lascia. La sua capacità di dar voce a oggetti inanimati, come quelle famose occhiali che sembravano prendere vita, è un segno di un'arte che continua a stupire. In un'epoca dominata da meme e social, la sua satira rimane un faro luminoso di creatività e autenticità. Quante risate ci mancheranno!

Quante risate ci ha regalato col fedele pupazzo Sergio e con le sue doti da ventriloquo, che gli permettevano di far prendere vita anche a un paio di occhiali. Con la sua voce prestata a tanti personaggi dei cartoni animati o con le sue interpretazioni, a volte fugaci apparizioni, in alcuni dei film italiani più iconici tra la metà degli anni ’80 e i primi anni 2000. Pietro Ghislandi si è spento nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno, a 68 anni, dopo una lunga malattia: a dare l’annuncio l’amata Patrizia. Attore dalle spiccate doti espressive, è stato capace di spaziare dal mondo del teatro a quello del cinema, passando per la tv tra fiction, commedie e spot pubblicitari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La satira irriverente del pupazzo Sergio e gli occhiali che prendevano vita: addio a Pietro Ghislandi, attore e ventriloquo

Segui queste discussioni su X

La satira è per sua stessa natura pungente e irriverente, ma la vignetta pubblicata oggi dal #fattoquotidiano sconfina vergognosamente nell'insulto e nell'offesa. A @FrancescoLollo1 e a sua moglie Arianna la nostra affettuosa e incondizionata solidarietà. #loll Tweet live su X

Andrea Cottone (@andreacottone) Tweet live su X

La satira aiuta tanto a capire…e se non è irriverente, che satira è? #permiofiglioscelgoio #bastaleggelorenzin Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Satira e Sogni. Sergio Staino, papà di "Bobo", in mostra al Macro a Roma

Lo riporta rainews.it: Satira e Sogni. Sergio Staino, papà di "Bobo", in mostra al Macro a Roma Dal sei maggio al 23 agosto a Roma, al Macro di Testaccio, ci sarà una mostra “antologica” del creatore di Bobo ...

Carnevale, premio Satira a Sergio Staino

Riporta quotidiano.net: Viareggio, 31 gennaio 2015 - Premio speciale della Satira al vignettista Sergio Staino. È il riconoscimento che il Carnevale di Viareggio ha deciso di assegnare a una delle più prestigiose firme ...

Omaggio a Sergio Staino e alla sua arte di vivere tra satira e impegno

Riporta lanazione.it: Fino al 18 gennaio si può anche visitare “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno”, un percorso espositivo che unisce divertimento e riflessione. A chiudere il ciclo di ...