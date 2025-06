La Samp replica alle Iene | Nessun calciatore tesserato dietro sponsorizzazione ci riserviamo di adottare provvedimenti

La Sampdoria non ci sta e risponde con fermezza alle accuse emerse nel servizio de Le Iene. In un comunicato notturno, la società smentisce ogni coinvolgimento di calciatori tesserati dietro sponsorizzazione e annuncia un'indagine interna. La trasparenza e l'integrità sono al centro della loro azione: se necessario, prenderanno provvedimenti drastici, incluso l’allontanamento di figure chiave come il responsabile del settore giovanile. La società promette chiarezza e rispetto delle regole, perché nulla è più importante della fid

Comunicato notturno della Samp dopo il servizio de Le Iene dove si denuncia il presunto tesseramento di Emanuele Profeti a fronte di una sponsorizzazione: "Mai autorizzato alcun tipo di accordo. Indagine interna, se necessario allontaneremo il responsabile del settore giovanile Silvani".

