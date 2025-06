La salvezza non basta più Nicola lascia il Cagliari

La notizia rimbalza come un pallone in area: Davide Nicola lascia il Cagliari! Dopo aver compiuto l’impresa di salvare i rossoblù da una stagione complicata, l'allenatore si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il valzer degli allenatori si arricchisce così di una nuova mossa, mentre i tifosi si interrogano sul futuro della squadra. Scopriamo insieme i motivi dietro questo sorprendente addio e le prospettive che si aprono.

Il valzer degli allenatori si arricchisce di una casella in più: Davide Nicola, dopo aver salvato il Cagliari aggiungendo così un’altra tacca sulla sua personalissima bandoliera delle salvezze (più o meno) complicate in A, dà l’addio al club sardo. L’annuncio ufficiale è arrivato dal sito del Cagliari che ha formalizzato il divorzio con il (solito) . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La salvezza non basta più, Nicola lascia il Cagliari

