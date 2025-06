La Sagra delle ciliegie a Montecchia di Crosara

Preparati a gustare la dolcezza della tradizione! Dal 5 al 9 giugno 2025, Montecchia di Crosara ospiterà la 91esima edizione della Sagra delle Ciliegie, un evento che celebra il legame profondo tra territorio e sapori autentici. In un'epoca in cui la riscoperta delle radici culinarie è più intensa che mai, questa sagra diventa un'occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale, degustare prelibatezze e scoprire il

La Pro Loco di Montecchia di Crosara è lieta di presentare la 91esima edizione della Sagra delle Ciliegie, uno degli appuntamenti più attesi della Val d'Alpone, in programma dal 5 al 9 giugno 2025 nella suggestiva cornice di Piazza Umberto I. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - La Sagra delle ciliegie a Montecchia di Crosara

Argomenti simili trattati di recente

Sagra delle Ciliegie di Lari - Dal 31 maggio al 2 giugno, il pittoresco borgo di Lari ospita la seconda edizione della Sagra delle Ciliegie, dedicata a questo frutto tipico della Valdera.

Segui queste discussioni su X

CENTROABRUZZONEWS: RAIANO LA 68^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE CILIEGIE https://centroabruzzonews.com/2025/06/raiano-la-68-edizione-della-sagra-delle.html?spref=tw… Tweet live su X

C'è chi celebra il tartufo nero pregiato estivo, chi il maiale, e poi le ciliegie, le fragoline, i vincisgrassi, le sagnitelle e le trofie. Dove andiamo? Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Torna l'imperdibile Sagra delle ciliegie di Montecchia di Crosara

Lo riporta veronasera.it: La Pro Loco di Montecchia di Crosara presenta l'88esima Sagra delle ciliegie di Montecchia di Crosara, in programma dal 9 al 13 giugno 2022.

Passeggiata tra i ciliegi e i colli veronesi: torna la Marcia della Ciliegia

Da veronaoggi.it: Montecchia di Crosara: tutto pronto per la Marcia della Ciliegia “Crosaranda”. Domenica 8 giugno a Montecchia di Crosara l’evento atteso dagli amanti del movimento all’aria aperta e delle tradizioni ...

notizie montecchia crosara

Secondo veronaoggi.it: Passeggiata tra i ciliegi e i colli veronesi: torna la Marcia della Ciliegia Ci risiamo: un’altra bomba nel cantiere Tav, la quarta in quattro mesi L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi è all’Arena di ...