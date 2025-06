La Russia potrebbe fare i conti con i suoi limiti pace più vicina | parla l’esperto dei negoziati di Istanbul

La Russia si trova di fronte a un bivio: tra ambizioni imperialiste e le dure realtà del campo di battaglia. Sergey Radchenko, esperto di negoziati, sottolinea che sebbene il dialogo avvenuto a Istanbul sia stato più propaganda che azione concreta, rappresenta un passo verso la pace. Con i blitz ucraini che mettono in discussione la sicurezza di Mosca, la ricerca di un compromesso appare inevitabile. La storia potrebbe riscriversi presto!

L’intervista di Fanpage.it a Sergey Radchenko, co-autore delle più discusse analisi sulle trattative: “Al tavolo turco solo propaganda, ma almeno si parla. Putin vuole la guerra per avanzare fin dove riesce. Ma non può prendere Kyiv”. Problema sicurezza per Mosca, con i blitz ucraini. “Un compromesso diventerà inevitabile”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Trump ha detto che potrebbe partecipare ai colloqui di giovedì tra Ucraina e Russia - Donald Trump ha espresso la possibilità di partecipare ai colloqui tra Ucraina e Russia previsti per giovedì.

Segui queste discussioni su X

I Verdi attaccano la CDU perché rivuole il gas russo. Per alcuni leader della CDU Nord Stream 2 potrebbe essere la leva per colloqui con la Russia. La CDU ha dalla sua parte anche AfD che vuole la pace con la Russia e il gas russo Tweet live su X

Difesa, Kubilius: «La Russia potrebbe testarci già nel 2027. Spero Italia trovi modo per aumentare la spesa» https://ilsole24ore.com/art/difesa-kubilius-la-russia-potrebbe-testarci-gia-2027-spero-italia-trovi-modo-aumentare-spesa-AHnKMAx?utm_term=Autofe Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

“La Russia potrebbe fare i conti con i suoi limiti, pace più vicina”: parla l’esperto dei negoziati di Istanbul

Segnala fanpage.it: L’intervista di Fanpage.it a Sergey Radchenko, co-autore delle più discusse analisi sulle trattative: “Al tavolo turco solo propaganda, ma almeno ...

Ucraina, Zelensky presenta il piano della vittoria senza fare i conti con la Russia

Si legge su msn.com: La fine delle ostilità potrebbe arrivare nel 2025 ... stata delineata senza prendere in considerazione la Russia: non si possono fare i conti senza l’oste. Dal Cremlino è stato già comunicato ...

Ucraina-Russia, Putin ha ultima chance per spallata: l'analisi

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Vladimir Putin ha a disposizione poco più di 6 mesi per tentare una spallata nella guerra con l'Ucraina, la Russia rischia di andare in crisi sul campo di battaglia. Mosca deve fare i co ...