La scomparsa di Ernesto Pellegrini, imprenditore visionario e presidente dell'Inter, segna la fine di un'era per Milano. La Russa ha reso omaggio a un uomo che ha trasformato non solo una squadra, ma un'intera città . In un momento in cui il calcio è sempre più un simbolo di unità e identità , Pellegrini ci ricorda quanto sia importante l'impatto degli imprenditori nel creare legami duraturi. Un'eredità che continua a ispirare.

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2025 "Vorrei rivolgere un ultimo commosso saluto al Presidente Ernesto Pellegrini imprenditore che ha dato lustro a Milano lustro con la sua attivitĂ che ci ha lasciato sabato scorso a 84 anni", ha detto in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando l'imprenditore scomparso. "Per diversi anni è stato presidente dell'Inter vincendo anche uno scudetto" e "ha coltivato un rapporto quasi paterno con i giocatori e i suoi dipendenti", ha aggiunto. "Lo ricordo anche nel mio animo perchĂ© con lui ho passato tante belle ore", ha proseguito La Russa invitando l'Aula a dedicare a Pellegrini "qualche attimo di silenzio". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russa ricorda Presidente Inter Ernesto Pellegrini: Imprenditore che ha dato lustro a Milano

