La Russa jr chiesto processo per revenge porn

Leonardo Apache La Russa e l'amico dj Tommaso Gilardoni rischiano un processo per "revenge porn", un crimine che sta sollevando un dibattito sempre più acceso sui diritti digitali e la privacy.

Rischiano di finire a processo con l’accusa di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", cioè "revenge porn", aggravata dall’uso dello "strumento telematico", Leonardo Apache La Russa, (nella foto) terzogenito del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni, in un filone della inchiesta milanese scaturita dalla denuncia, nel 2023, di una 22enne per violenza sessuale. Una tranche, quella sugli abusi, per la quale gli stessi pm, lo scorso aprile avevano chiesto l’archiviazione. Istanza a cui si è opposta la giovane davanti alla gip Rossana Mongiardo. Sulla richiesta di processo per revenge porn dovrà decidere la gup Lidia Castellucci, dopo aver fissato l’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Russa jr, chiesto processo per revenge porn

Il figlio di La Russa chiude il locale a Milano dopo le lamentele dei condomini: chiesto un risarcimento di 500 mila euro - Lorenzo Cochis La Russa, figlio del Presidente del Senato, ha chiuso il suo locale a Milano dopo una lunga disputa legale con i vicini di casa.

Ho chiesto una rinnovata collaborazione tra UE e Regno Unito per l'approvvigionamento dei farmaci, che in alcune aree del nostro continente se ne denuncia la carenza. La cooperazione fra stati fa bene alla salute. Per questo ritengo folle l'atteggiamento del Tweet live su X

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e per l'amico dj Tommaso Gilardoni per revenge porn #ANSA Tweet live su X

