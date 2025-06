La rovesciata di McTominay vale oro | spunta l’asta da record sul cimelio di Napoli-Cagliari

La rovesciata di McTominay vale oro: un gesto che ha fatto impazzire i tifosi e scatenato un’asta da record. Il cimelio dell’ultima giornata di Serie A, tra Napoli e Cagliari, si trasforma in un vero e proprio tesoro, riflettendo l’entusiasmo e la passione del calcio italiano. Dopo questa spettacolare giocata, i collezionisti sono pronti a contendere il pezzo forte: ecco quanto è stato venduto il cimelio di questo storico match, rendendo la partita stessa un capitolo indimenticabile della nostra

Asta record dopo Napoli-Cagliari: ecco a quanto è stato venduto il cimelio dell’ultima giornata di Serie A, con gli azzurri campioni d’Italia La partita Napoli-Cagliari diventa legittimamente record, specialmente per l’asta che è stata battuta nel corso di queste settimane, post partita. E il colpevole è chiaramente Scott McTominay. Colpevole si fa per dire. Infatti, il pallone che ha insaccato in rete il centrocampista scozzese è stato messo all’asta e solo nelle scorse ore è stato venduto per una cifra record di 32 mila euro. Si tratta di oggetto chiaramente storico. Oltre ad esser stata la palla che ha sbloccato l’incontro tra Napoli-Cagliari, vale nel costo anche il gesto tecnico dello scozzese e il valore storico di quella marcatura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it