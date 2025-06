La rivolta nel carcere di Marassi è partita per vendicare lo stupro di un detenuto da parte di altri reclusi

La rivolta nel carcere di Marassi esplode come un grido di dolore e rabbia, scaturito dalla tragica vicenda di violenza all’interno delle mura. La tensione monta, i sindacati parlano di degrado ormai irreversibile, mentre le forze dell’ordine intervengono per riportare l’ordine. In questa crisi si intrecciano fragilità e ingiustizie che richiedono una riflessione profonda su un sistema penitenziario sempre più sotto pressione. E ora, è il momento di trovare soluzioni durature.

I sindacati della penitenziaria: "Situazione di degrado ormai irreversibile". Un gruppo di docenti messi al sicuro dentro una classe durante i tumulti La rivolta nel carcere di Marassi, soffocata nel pomeriggio grazie all'intervento massiccio delle forze dell'ordine, è partita da sei detenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La rivolta nel carcere di Marassi è partita per vendicare lo stupro di un detenuto da parte di altri reclusi

È rientrata la rivolta del carcere di Marassi. Il bilancio è di due agenti feriti portati in ospedale, due medicati sul posto e diverse celle devastate. #ANSA Tweet live su X

#Genova Rivolta nel carcere di #Marassi. Sul posto numerose ambulanze e forze dell'ordine. Ci sarebbe un agente ferito in codice giallo. I detenuti avrebbero preso possesso di una sezione, creando disordini. Fuori dal carcere agenti in tenuta antisommoss Tweet live su X