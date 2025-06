La rissa il taser l’arresto | morire a 30 anni a Pescara

Una rissa in strada a Pescara si trasforma in tragedia: un giovane di 30 anni perde la vita dopo un intervento della polizia e l'uso del taser. Questo triste episodio riaccende il dibattito sulla gestione della sicurezza pubblica e sull'uso delle forze dell'ordine. Un punto cruciale da considerare: quanto è efficace l'uso di strumenti come il taser in situazioni critiche? La comunità è chiamata a riflettere su sicurezza e diritti.

Una rissa in strada a Pescara ieri mattina, l’arrivo della polizia, un colpo di taser. Poi l’arresto, il trasferimento in questura, il malore in sala d’attesa, l’arrivo del 118 e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La rissa, il taser, l’arresto: morire a 30 anni a Pescara

