La richiesta di risarcimento di Blake Lively a Justin Baldoni per sofferenza emotiva è totalmente infondata | la decisione del giudice Lewis Liman

Blake Lively e Justin Baldoni sono tornati al centro dell’attenzione mediatica, ma stavolta il tribunale ha chiuso la questione: la richiesta di risarcimento per sofferenza emotiva è stata respinta. Questa vicenda non è solo un caso isolato, ma riflette un trend crescente di dispute legali tra celebrità, che sfidano i confini della privacy. Un richiamo a riflettere sul prezzo della fama e sulle sue conseguenze. Chi avrà l'ultima parola?

Sospiro di sollievo per il regista e attore Justin Baldoni. Il tribunale ha respinto le richieste di risarcimento danni per sofferenza emotiva mosse dall’attrice Blake Lively contro Baldoni. La decisione è arrivata dopo una serie di scontri legali, con gli avvocati di Baldoni che avevano chiesto l’accesso ai documenti medici di Lively, richiesta a cui l’attrice si era opposta. Il giudice Lewis Liman ha escluso la possibilità che la Lively cambi idea e consegni la sua cartella clinica. Ora l’accusa può scegliere di cercare di raggiungere un accordo con Baldoni. Gli avvocati della difesa si sono rifiutati di commentare la sentenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La richiesta di risarcimento di Blake Lively a Justin Baldoni per sofferenza emotiva è totalmente infondata”: la decisione del giudice Lewis Liman

