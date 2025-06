La ricerca di AIRA | solo il 25% degli italiani sa cos' è una pompa di calore

Solo il 25% degli italiani conosce le pompe di calore, ma la campagna “Cleaner Future” svela un dato sorprendente: il 53% sarebbe pronto a installarle se potessero abbattere le bollette! Questo evidenzia una lacuna informativa enorme in un'epoca in cui la sostenibilità è cruciale. È tempo di colmare questo gap e abbracciare soluzioni eco-compatibili. Scopri come queste tecnologie possono trasformare il nostro futuro energetico!

La campagna “Cleaner Future" realizzata per la giornata mondiale dell'ambiente rivela la poca conoscenza degli italiani della tecnologia delle pompe di calore, ma il 53% le installerebbe se servissero a ridurre le bollette. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La ricerca di AIRA: solo il 25% degli italiani sa cos'è una pompa di calore

Segui queste discussioni su X

Oggi al Centro eventi Agorà di Atessa si respira aria di innovazione! È tutto pronto per dare il via al workshop dedicato all’avviso FESR, promosso dalla Regione Abruzzo con il supporto dell'Unione Europea per sostenere la ricerca e l’innovazione nelle impres Tweet live su X

Crema. 'La ricerca è nell'aria': raccolti più di 30 mila euro a favore della ricerca oncologica dello Ieo Tweet live su X