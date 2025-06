La Regione Umbria ' combatte' per la Palestina | Non vogliamo essere complici

strumento a nostra disposizione per sostenere la causa palestinese e promuovere la pace. È un gesto forte di solidarietà che nasce dalla consapevolezza delle ingiustizie e dal desiderio di un mondo più giusto. L’Umbria si schiera con coraggio: insieme, possiamo fare la differenza e difendere i diritti fondamentali di un popolo che chiede solo libertà e dignità.

La Regione Umbria si schiera con la Palestina. "Non vogliamo essere complici - sottolinea l'assessore regionale alla pace, Fabio Barcaioli -, dopo diciannove mesi di devastazione, non possiamo accettare che la normalizzazione del genocidio diventi prassi. Come Regione, continueremo a usare ogni.