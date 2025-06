La Regione | Tragedia scongiurata il nostro supporto per una rapida ripartenza

Una tragedia evitata, grazie a una tempestiva evacuazione! L'incendio all'Unitus al Riello ha risvegliato l'attenzione sul tema della sicurezza negli istituti universitari. L’assessora Luisa Regimenti sottolinea la necessità di un supporto immediato per garantire una rapida ripartenza. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale investire in strutture sicure e resilienti, soprattutto in un momento in cui il mondo accademico sta cercando di riprendersi dopo le sfide degli ultimi anni.

Incendio all'Unitus al Riello: "Fortunatamente sembra che tutte le persone siano state evacuate in tempo e che sia stata scongiurata quella che poteva essere una tragedia". Lo afferma l'assessora regionale all'UniversitĂ Luisa Regimenti, che ha "sentito telefonicamente il rettore Stefano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - La Regione: "Tragedia scongiurata, il nostro supporto per una rapida ripartenza"

Argomenti simili trattati di recente

Buonguerrieri (FdI): "De Pascale ammette le responsabilità della regione: senza l'inerzia della sinistra, la tragedia sarebbe stata evitata" - Il presidente De Pascale, di Buonguerrieri FdI, ammette le responsabilità della Regione nell’alluvione, sostenendo che senza l’inerzia della sinistra la tragedia sarebbe stata evitata.

Segui queste discussioni su X

#6maggio1976 ANCI FVG ricorda la tragedia del terremoto nella nostra Regione. https://anci.fvg.it/anci-fvg-ricorda-la-tragedia-del-terremoto-del-6-maggio-1976/… Tweet live su X

Trovo ributtante che l'immane tragedia dei #Palestinesi venga usata in Italia per polemiche di questo o quell'altro partito o coalizione verso gli altri attraverso giochi di parole e mutevoli, ipocrite o contraddittorie posizioni mirate ad alimentare basse polemiche. I Tweet live su X

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

La tragedia di Pinarella, il presidente della Regione De Pascale: “Quanto è successo è di una gravità inaudita”

Secondo corriereromagna.it: Tragedia di Pinarella di Cervia, la Regione Emilia-Romagna in una nota esprime cordoglio e sconcerto. “Desideriamo esprimere il più sincero ...

Alluvione in Emilia Romagna, il Presidente Solinas: “Solidarietà e vicinanza alla popolazione e alle famiglie delle vittime di una tragedia che la Sardegna conosce ...

Si legge su regione.sardegna.it: Cagliari, 20 maggio 2023 – “Esprimiamo la nostra solidarietà alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall’alluvione e alle famiglie delle vittime - ha affermato il presidente della Regione ...

Scuola, tragedia in gita. Una regione sotto choc: "Vicini a tutta la comunità"

Riporta msn.com: Il governatore Attilio Fontana riassume gli stati d’animo di una regione scossa dalla tragedia ... la mia scuola da bambino. Una tragedia per il nostro piccolo paese dove ci conosciamo tutti.