la regina del bhutan compie 35 anni chi è jetsun pema

La regina del Bhutan, Jetsun Pema, compie 35 anni, un traguardo che celebra non solo la sua età, ma anche il suo ruolo di icona di grazia e modernità in Asia. Moglie del Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, è la sovrana più giovane al mondo e una delle più affascinanti monarchi dell’Himalaya. Con il suo stile unico, ha conquistato cuori e copertine, meritandosi il soprannome di “Kate dell’Himalaya”. Alla sua nascita, il 4 giugno 1990,

Moglie del Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Jetsun Pema è la Regina consorte più giovane del mondo e una delle più affascinanti sovrane delle monarchie asiatiche. Per l’enfasi con cui viene seguita dall’opinione pubblica e per il suo stile e la sua eleganza, la stampa l’ha soprannominata “ Kate dell’Himalaya”. Alla sua nascita, il 4 giugno 1990, le viene dato un nome significativo: Jetsun, che in tibetano significa “venerabile” e Pema, che significa “loto”, ed è un simbolo di purezza nel buddismo. La Regina che viene dall’Himalaya. È la seconda di cinque figli di una famiglia influente del Bhutan, curiosamente una delle sue sorelle è sposata con il fratello del Re e suo fratello con una delle sorelle. 🔗 Leggi su Dilei.it