La reale si riconferma un' icona dello stile business-chic

Letizia di Spagna continua a dettare legge nel mondo del business chic, confermandosi un'icona di stile. In occasione dell'anniversario del Fuero de Brañosera, ha sfoggiato un completo impeccabile, abbinato a mocassini low cost. Questo è un chiaro segnale che eleganza e accessibilità possono convivere. Scopri come replicare il suo look: la moda intelligente è sempre alla portata!

Insieme al marito re Felipe VI, Letizia di Spagna ha presenziato all’anniversario del Fuero de Brañosera. Per l’occasione, la reale ha indossato un completo elegante insieme a una calzatura low cost. GUARDA LE FOTO I mocassini con tacco da comprare ora. Letizia Ortiz ha abbinato una blusa in raso di Hugo Boss a un tailleur di Bleis Madrid con blazer monopetto e pantaloni. La mise è stata completata da un paio di mocassini con tacco di Massimo Dutti e degli orecchini di PDPaola. Dalle passerelle allo street style, i loafer con tacco sono il perfetto alleato delle occasioni importanti poiché permettono di coniugare raffinatezza e comfort. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La reale si (ri)conferma un'icona dello stile business-chic

Segui queste discussioni su X

Scudetto. Conferma dell’allenatore più forte della Serie A. Centrocampista più forte degli ultimi anni. Champions League a due ragazzi esplosi da noi. Si parla di oltre 150M da spendere sul mercato. Non sembra reale questo periodo. Tweet live su X

Con 1.228 milioni di euro erogati nei primi tre mesi dell’anno, di cui 1.024 milioni alle imprese (+63% su base annua), #UniCredit conferma il proprio impegno nel sostenere l’economia reale in #Lombardia ? Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia Tweet live su X