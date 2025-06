La Promessa anticipazioni 5 giugno | Martina in crisi per Matilde Santos cerca la verità da Don Romulo

Preparati a un giovedì ricco di emozioni con "La Promessa"! Domani, 5 giugno, Martina si trova in crisi e Matilde Santos cerca di scoprire la verità sulla tragica perdita di sua madre, mentre Margarita sorprende tutti con una decisione shock. Cosa accadrà nella puntata? Resta sintonizzato su Rete 4 o in streaming su Mediaset Infinity per scoprire tutti i dettagli di questa avvincente soap spagnola, che promette colpi di scena fino all'ultimo minuto!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Santos cerca risposte per la morte di sua madre e Margarita sorprende tutti con una decisione drastica. La Promessa torna su Rete 4 domani, giovedì 5 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: June dopo le mancate nozze e l'arresto di Manuel si sente smarrita. Riassunto dell'episodio precedente Burdina arriva a La Promessa per arrestare Manuel, accusato dell'omicidio di Gregorio. A incastrarlo sarebbe la sua presenza alla taverna proprio il giorno del delitto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 5 giugno: Martina in crisi per Matilde, Santos cerca la verità da Don Romulo

