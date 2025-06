La principessa Lilibet compie 4 anni | la dolce dedica e le immagini inedite di mamma Meghan Markle

Oggi la principessa Lilibet compie 4 anni e il suo compleanno si trasforma in un momento di celebrazione per la famiglia reale! Meghan Markle ha condiviso immagini inedite che immortalano la crescita della piccola, da neonata a vivace bimba. Questo gesto non è solo un tributo all'amore materno, ma anche un affascinante spunto di riflessione sul valore della privacy nell'era dei social, dove ogni attimo è esposto al pubblico. Un compleanno che fa sognare!

La principessa Lilibet, secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle, festeggia il compleanno: la bimba è nata il 4 giugno del 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, e mamma Meghan ha voluto celebrare i suoi 4 anni con due foto inedite che la ritraggono oggi e appena nata. Le foto inedite della principessa Lilibet per il suo compleanno. «Buon compleanno alla nostra bellissima bambina! Quattro anni fa è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è più luminoso e migliore grazie a lei», ha scritto la duchessa di Sussex su Instagram, ringraziando poi «tutti coloro che le hanno voluto bene e hanno festeggiato il suo giorno speciale ». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La principessa Lilibet compie 4 anni: la dolce dedica e le immagini inedite di mamma Meghan Markle

