Oggi, il cuore dell'Italia piange Martina Carbonaro, la giovane vittima di una tragedia inaccettabile. La Premier Meloni ha voluto rendere omaggio inviando fiori ai funerali, un gesto che sottolinea l'urgenza di affrontare la violenza di genere. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso le politiche di sicurezza e protezione delle donne. Una riflessione profonda su come possiamo tutti contribuire a un cambiamento reale.

AGI - Inizieranno alle 15 i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni a luglio. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una corona di fiori che sono stati adagiati sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio ad Afragola. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La premier Meloni invia i fiori ai funerali di Martina [VIDEO]

