La polizia fa irruzione in un affittacamere trovati 4 chili di semi di marijuana e 40 grammi di cocaina | 2 arresti

Un'operazione della polizia ha svelato un inquietante traffico di droga nel cuore di Borgo Vecchio, con 4 chili di semi di marijuana e 40 grammi di cocaina sequestrati. Questo blitz non è solo un episodio isolato, ma si inserisce in un trend crescente di lotta contro lo spaccio nelle aree urbane. L'arresto di due uomini evidenzia la determinazione delle forze dell'ordine nel ripristinare la sicurezza. Un punto cruciale da riflettere: quanto conosciamo davvero del nostro vic

Due uomini, rispettivamente di 51 e 41 anni, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo un blitz della polizia in un affittacamere nella zona di Borgo Vecchio. Nell'appartamento sono stati trovati 40 grammi di cocaina più il materiale per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La polizia fa irruzione in un affittacamere, trovati 4 chili di semi di marijuana e 40 grammi di cocaina: 2 arresti

