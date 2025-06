La piazza per Gaza e la tenue speranza di una manifestazione equilibrata

In vista della manifestazione per Gaza a Roma, la piazza si prepara a diventare un faro di speranza e dialogo. Con Rula Jebreal tra i relatori, l'evento promette di affrontare le complessità del conflitto con una voce equilibrata e informata. In un momento in cui la comunicazione è spesso polarizzata, questa potrebbe essere l'occasione per un confronto serio e costruttivo, invitando tutti a riflettere oltre le emozioni. Non perdere questo appuntamento cruciale!

A pochi giorni dalla manifestazione per Gaza a Roma, si va profilando il tono dei discorsi che verranno fatti dal grande palco di piazza San Giovanni, al termine del corteo che partirĂ non lontanissimo da lì. Il cast degli oratori si deve ancora definire, ma ci sono giĂ due novitĂ : prenderĂ la parola Rula Jebreal, notissima giornalista internazionale, storicamente sostenitrice di posizioni dure verso Israele. Non ha mai esitato, Jebreal, a parlare di «genocidio» compiuto dal governo israeliano; anzi, il suo ultimo libro si intitola proprio Genocidio: «Stiamo assistendo alla soluzione finale del genocidio programmato a Gaza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La piazza per Gaza, e la tenue speranza di una manifestazione equilibrata

Argomenti simili trattati di recente

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Recenti eventi di violenza hanno lanciato un campanello d’allarme sul clima politico in Italia. Stefano Addeo, il professore che ha scatenato polemiche con un post contro la figlia di Giorgia Meloni, ha messo in luce un punto cruciale: la strumentalizzazione della protesta.

Segui queste discussioni su X

Il Movimento 5 Stelle sarĂ in piazza, a Roma, per una grande manifestazione nazionale che vuole unire tutte le voci che chiedono la fine del massacro e dei crimini del governo Netanyahu a Gaza. Continua qui https://movimento5stelle.eu/ii-7-giugno-in-piaz Tweet live su X

Su quanto sta accadendo a #Gaza la nostra posizione è netta: #Netanyahu va fermato e #Hamas disarmata e allontanata da Gaza. Occorre arrivare al riconoscimento dello Stato Palestinese e procedere con il piano dei paesi arabi. Abbiamo chiesto riferimenti Tweet live su X

Due popoli, due Stati, tre cortei: il centrosinistra in piazza per Gaza // @davidallegranti https://publicpolicy.it/due-popoli-due-stati-tre-cortei-il-centrosinistra-in-piazza-per-gaza-104606.html… Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Speranza: "Piazza civica e bellissima, chiede un'Europa pi? forte"

Secondo msn.com: Speranza: "Piazza civica e bellissima, chiede un'Europa pi? forte" Banconote da 50 euro ritirate, non si potranno più usare per pagare: ecco da quando, dove e perché Un astronauta ha inventato u ...

Speranza: «Piazza civica e bellissima, chiede un'Europa più forte»

Come scrive ilmessaggero.it: Roberto Speranza, a margine della grande manifestazione "Una Piazza per l'Europa" a Roma. "Penso che questa sia una piazza civica, al di fuori dei partiti, è una piazza di gente che di fronte a ...

Netanyahu, dopo guerra futuro di speranza per Gaza

Secondo ansa.it: offrirà al popolo di Gaza "un futuro reale, un futuro di promesse e speranza". Lo riferisce il Times of Israel.