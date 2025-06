La piattaforma umbria Cryptosmart punta all' autorizzazione Mica

Umbria CryptoSmart mira a ottenere l’autorizzazione MICA, un passo fondamentale per consolidare la propria presenza nel settore delle criptovalute. Entro il 30 giugno 2025, la piattaforma italiana presenterà l’istanza ufficiale come Crypto-Asset Service Provider, rafforzando così la trasparenza e la sicurezza delle operazioni. Un traguardo ambizioso che aprirà nuove opportunità e confermerà il ruolo di leadership di CryptoSmart nel panorama fintech italiano.

