La petizione dei fan di court of thorns & roses dimostra l’errore di hulu nello scrappare l’adattamento del libro

La petizione dei fan per l'adattamento di "A Court of Thorns & Roses" dimostra che Hulu ha sottovalutato il potere del romantasy. Con una community appassionata su BookTok, la richiesta di trasposizioni dal libro è in costante crescita. Ignorare queste tendenze significa perdere un'opportunità d'oro nel panorama audiovisivo attuale. La passione dei lettori può trasformarsi in un successo travolgente: chi non vorrebbe vedere i propri personaggi preferiti sullo schermo?

La crescente richiesta da parte dei fan per una trasposizione televisiva di A Court of Thorns & Roses evidenzia come la decisione di Hulu di abbandonare il progetto si sia rivelata un errore strategico. Questa serie, tra le più apprezzate nel genere romantasy, rappresenta uno dei titoli più popolari su piattaforme come BookTok. La sua elevata popolarità ha spinto i diritti a essere acquisiti da Hulu nel 2021, anche se il progetto non è mai passato alla fase di produzione. La notizia del suo fallimento definitivo nel 2024 ha deluso profondamente gli appassionati. la petizione dei fan per una trasposizione televisiva di acotar. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La petizione dei fan di court of thorns & roses dimostra l’errore di hulu nello scrappare l’adattamento del libro

